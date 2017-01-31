Mersin'deki FETÖ/PDY operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli daha gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla aranan 13 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.