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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da şiddetli rüzgar

31 Ocak 2017 Salı, 16:08

ADANA (AA) - Adana'da şiddetli rüzgar, ağaçların devrilmesine, araçlar ve elektrik hatlarının zarar görmesine neden oldu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Yenibaraj Mahallesi'nde bir hastanenin bahçesindeki üç ağaç devrildi. Bu sırada yoldan geçen otomobil, devrilen ağacın alında kalarak hasar gördü.

Adnan Menderes Bulvarı da rüzgar nedeniyle ağacın yola devrilmesi sonucu bir süre trafiğe kapandı. Ağacın belediye ekiplerince kesilerek kaldırılmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Karslı Mahallesi'nde ise bir ağacın elektrik tellerinin üzerine devrilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri ve polis gönderildi.

- 5 ilde şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre hızla esecek şiddetli rüzgarın, yerini saatteki hızı 60-70 kilometreye ulaşan fırtınaya bırakacağı belirtildi.

Bu olumsuz hava şartlarının yarın geceye kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği bildirilen duyuruda, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba zehirlenmesi gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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