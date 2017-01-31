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"Her öğrencinin bir branşta lisansı olacak"

31 Ocak 2017 Salı, 16:12
"Her öğrencinin bir branşta lisansı olacak"

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, ileriki dönemde her öğrencinin bir branşta lisans almasını sağlayacaklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığına ait tesislerin okul dışı zamanlarda gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, her iki bakanlığın il müdürlerinin katılımıyla Antalya Kundu turizm bölgesindeki bir otelde toplantı düzenlendi.

İki gün süren toplantıda, imzalanan protokol kapsamında uygulamada yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerileri, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik'in katılımlarıyla yapılan toplantılarda ele alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan protokolle her iki bakanlığın sahip olduğu bütün verilerin paylaşılacağını ve 5. sınıftan itibaren bütün öğrencilerin sportif yetenek taramasına başlanacağını belirtti.

Sportif yetenek taramasının, şimdiye kadar çok arzu etmelerine rağmen geliştiremedikleri bir uygulama olduğunu anlatan Özçelik, şöyle devam etti:

"Şimdi Milli Eğitim Bakanlığıyla inşallah hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde her öğrencinin bir branşta lisans almasını sağlayacağız. Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon 850 bin lisanslı sporcumuz var. Bunun 1 milyon 520 bini Milli Eğitim Bakanlığının kapsamında öğrenci durumunda. Biz bunların içerisinden ülkemizi, milletimizi en iyi şekilde temsil edecek şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Bu protokol, bu yolu açacak."

Özçelik, protokolle her iki bakanlığının spor sahalarının kullanımında birbirlerine destek olacaklarını ve buralardaki bütün faaliyetlere birlikte karar vereceklerini belirtti. İleriki dönemlerde branşa ait spor liselerinin açılabileceğinin altını çizen Özçelik, şunları kaydetti:

"Öğrenci velilerimiz bilir, sportif faaliyetlere yatkın ve iştigal eden çocuklarımız, bir noktadan sonra eğitim hayatını mı yoksa spor hayatını mı tercih etmeli gibi bir ikilemle karşı karşıya kalıyorlardı. Şimdi bu protokolle gerek TEOG gibi aşamalarda gerek diğer aşamalarda sportif başarıyı elde edebilecek, yetenek taramasından geçmiş sportif başarıya ulaşabilecek öğrencilere puan ve burs destekleriyle inşallah onların tercihlerini daha kolay yapmalarını sağlayacağız. Hedefimiz 2020-2024 olimpiyatları. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının bu güç birliğinin neticesinde daha donanımlı gençleri göreceğiz. Olimpiyatlarda ve uluslararası yarışmalarda inşallah hem eğitim açısından donanımlı hem de kürsüye çıkmış başarılı sporcularla karşı karşıya kalacağız."

- "Protokol sağlıklı bir şekilde hayata geçecek"

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin de protokolün ana temasının, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim öğretime devam eden 18 milyon öğrencinin becerilerine göre sportif etkinliklerinin tespit edilmesi ve bu sırada eğitimlerinin yürütülmesi olduğunu söyledi.

Sporda yetenekli öğrencilerin tespit edilmesinin Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacağını, öğrencilerin yetkinliklerine göre eğitilmesi için gerekli düzenlemeleri ise Milli Eğitim Bakanlığının yapacağını dile getiren Tekin, bu çerçevede yönetmelik ve okullardaki müfredatların gözden geçirileceğini belirtti.

Tekin, protokolün teknik altyapısının hazırlıklarının bittiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Uygulama esnasında karşı karşıya kalabileceğimiz pratik güçlükler nelerdir, bu güçlükleri nasıl aşabiliriz üzerine il müdürlerimizle ortak bir toplantı düzenledik. Her iki bakanlık da çok büyük insan kitlesine, kalabalık bir insan nüfusuna hitap ediyor. Burada aldığımız kararlar taşrada, yerelde uygulanırken ne tür güçlükler ortaya çıkabilir, bilemeyebiliriz. İl müdürlerimize protokolü okumalarını, protokolle ilgili aksayabilecek yönleri tespit etmelerini, bu toplantıda gündeme getirmelerini söylemiştik. İl müdürlerimiz hazırlıklı olarak geldiler. Zaten bir kısmı protokolün belli maddelerinin uygulamasına başlamıştı. Bu anlamda ortaya çıkabilecek güçlükleri burada dile getirdiler. Bizler bakanlık bürokrasisi olarak kendilerine yol gösterdik. Alınması gereken tedbirler varsa bunları alacağımızı deklare ettik. Zannediyorum, illerine döndükten sonra bu protokol çok sağlıklı bir şekilde hayata geçecek."

- "2017-2018 eğitim öğretim yılında taramalar başlayacak"

Tekin, bürokratik tavırlardan, "Benim bakanlığım senin bakanlığın" tavrından uzak, tamamıyla ortak, birlikte hareket edilen bir toplantı olduğunu vurguladı.

Yusuf Tekin, bu tarz bir toplantının başka bir örneğinin olmayabileceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"İki bakanlık, il müdürleri ortak çalışıyorlar. Bunun da kendi içinde ayrı bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Güzel bir toplantı oldu. Hayalim, 2020'li yıllarda olimpiyatlarda Gençlik ve Spor Bakanlığının tespit ettiği, Türkiye için öncelikli, olimpiyatlarda yetişmiş, hem sportif eğitimi almış hem de akademik eğitimini almış, ne konuştuğunu bilen, nerede ne yapması gerektiğini bilen başarılı sporcularımızın yetişmesi. Umarım bu protokolle bu yönde bir adım atmış oluruz. 2020'li yıllarda bu protokol sayesinde olimpik başarı elde etmiş çok sayıda sporcumuz olur diye ümit ediyorum."

Protokol uygulamasının okul bahçelerine spor salonu yapılmasından, sportif etkinliklerde beden eğitimi öğretmenlerinin görev alması ve halk eğitim merkezlerinde sportif kurslar açılmasına kadar birçok alanda minimal düzeyde başladığını dile getiren Tekin, "Asıl uygulamanın, 2017-2018 eğitim öğretim yılından, yani bu sportif tarama testlerinin hayata geçirilmesini öngörüyoruz. İnşallah bu yıl eylül, ekim aylarında sportif taramaları Gençlik ve Spor Bakanlığı yapıp, çocuklarımızı ona göre yönlendirecek." diye konuştu.


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