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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Serbest Güreş Milli Takımı Dünya Kupası'na hazırlanıyor

31 Ocak 2017 Salı, 16:26


ANKARA (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı, İran'ın başkenti Tahran'da 16-17 Şubat'ta düzenlenecek Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan kampa, Ordu'da gerçekleştirilen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ve milli takım güreşçileri katılıyor.

Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Elmadağ Kaymakamı Turgay Ünsal ve Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, milli takım kampını ziyaret ederek, sporcular ve yöneticilerle bir araya geldi.

Birlikte yenen yemeğin ardından, başarılı bir sezon geçirilmesi için kurban kesildi.

Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan kamp, 14 Şubat Salı gününe kadar devam edecek.


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