Ensar Vakfından açıklama

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ANKARA (AA) - Kırıkkale'de Kur'an-ı Kerim okunurken uygunsuz şekilde oturan öğretmenin, Ensar Vakfı ile bağının bulunmadığı belirtildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, internette bazı haber ile video ve sosyal medya paylaşım sitelerinde görüntüleri yayınlanan, Kırıkkale'de Kur'an-ı Kerim okunurken uygunsuz şekilde oturan öğretmen Hüseyin A'nın, vakıfla bir bağının olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Hüseyin A'nın, Ensar Vakfı ile ne başkan ne de üye sıfatıyla hiçbir bağı olmamıştır. Söz konusu olayda kurumumuzu yıpratmak amacıyla ismimizi anan kişiler ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.