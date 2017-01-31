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Suriyeli akademisyenler, Türkiye'de ders verecek

31 Ocak 2017 Salı, 16:39

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi (HRÜ) kadrosuna Suriyeli 7 öğretim görevlisi alındı.

Yabancı uyruklu öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversite, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen izinle, Arapça eğitim verebilecek Suriyeli öğretim elemanı alınacağını eğitim öğretim dönemi başında duyurdu.

Farklı branşlarda 30 sığınmacı akademisyenin yaptığı başvuruda sınava tabi tutularak yapılan elemelerde 7 öğretim görevlisi üniversite kadrosuna girmeye hak kazandı.

Rektörlük binasında düzenlenen törenle 7 Suriyeli akademisyen üniversite kadrosuna alındı.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, törende yaptığı konuşmada, sığınmacı akademisyenlere yeni görevinde başarı diledi.

Suriyeli gençleri değerlendirmek istediklerini ifade eden Taşaltın, "7 Suriyeli hoca almış bulunmaktayız. Bu sene üniversitemize 400 Suriyeli öğrenci almıştık. Bu öğrencilere, birinci yıl başlangıç olarak Arapça eğitimi veriyoruz, ikinci yıl yarı Türkçe yarı Arapça, üçüncü ve dördüncü yıl tamamen Türkçe eğitim vereceğiz. Biz buradaki Suriyeli başarılı gençleri değerlendirmek istiyoruz, onları üniversitemize dahil etmek istiyoruz. Suriyeli hocalarımızla üniversitemizde daha çok çalışmak istiyoruz." dedi.

Suriyeli bilim adamlarından faydalanılması gerektiğini vurgulayan Taşaltın, bazı akademisyenlerin bürokratik engeller nedeniyle yurt dışındaki üniversitelere gittiğini belirtti.

Suriyeli 7 akademisyenin üniversitenin fizik, matematik, biyoloji ve kimya bölümlerinde ders vereceği belirtildi.

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