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Van'da FETÖ operasyonu

31 Ocak 2017 Salı, 16:40

VAN (AA) - Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda akademisyen ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli 2 akademisyen ile iş adamları A. H., M. R. B, A. K. ve İ. K.'nın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iş adamlarının evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 tüfek, 2 tabanca, 12 şarjör, 30 bin lira, çok sayıda tabanca namlusu, çok miktarda fişek ve doküman ele geçirildi.

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