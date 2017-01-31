Van'daki bebek cinayeti

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VAN (AA) - Van Cumhuriyet Başsavcılığı, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin, "Künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu" hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başsavcılık Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, 26 Ocak 2017'de kentte meydana gelen ve kamuoyuna da yansıyan 38-40 günlük erkek bir bebeğin "kasten öldürülmesi" ve "cinsel istismara uğraması" iddiasına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen F.A, P.T. ve Y.G. isimli şüpheliler 30 Ocak 2017 tarihinde Başsavcılığımıza mevcutlu olarak getirilmiş, bebeğin annesi olduğu ileri sürülen P.T. dahil olmak üzere tüm şüpheliler, 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve aynı suçtan tutuklanmalarına karar verilmiştir. 27 Ocak 2017 tarihinde erkek bebek cesedi üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, bebeğin ölümünün 'Künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu' meydana geldiği belirtilmiştir."