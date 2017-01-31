Kilis'te sahte tarihi eser satışı yapıldığı iddiası

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KİLİS (AA) - Kilis'te sahte tarihi eser satışı yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı kişilerin tarihi eser satışı yaptıkları ihbarını aldı.

Kazım Karabekir Mahallesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada üzerinde Arapça yazılar ve çeşitli figürler bulunan, metal, kağıt ve deri gibi malzemelerden yapılmış 3 kitap ele geçirdi. İncelemeler sonucu kitapların sahte olduğu belirlendi.

Ekipler, evdeki Suriye uyruklu O.A, M.A, A.H, E.L, H.K, A.D. ve R.S'yi gözaltına aldı.



