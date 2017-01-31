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Trump'ın göçmen kararı

31 Ocak 2017 Salı, 16:52

ANKARA (AA) - CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonunca, ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğa oturmasının ardından, nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının, temel insan haklarına, mülteci haklarına ve tüm evrensel değerlere aykırı olduğu bildirildi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somalililerin ABD'ye girişini yasakladığı belirtildi.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğa oturmasının ardından, nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklaması, temel insan haklarına, mülteci haklarına ve tüm evrensel değerlere aykırı bir karardır." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD'ye girmek için yasal hakları bulunan bazı göçmenlerin dahi havaalanlarında gözaltına alınmalarının insanlık adına utanç verici, ırkçı bir uygulama olduğu vurgulandı.

Bu kararın, terörle mücadele adına alınmış olmasının kaygı verici olduğa işaret edilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Terörün asıl kaynakları, toplumsal ve siyasal dışlanma, eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk ve ülkelerin iç işlerine dışarıdan müdahaledir. Trump'ın bu kararı, terörü engellemek yerine, tam da terörün kaynağını besleyen bir karar olmuştur. Özellikle, ülkelerindeki savaştan kaçan Suriye vatandaşlarına uygulanan bu ayrımcılık hiçbir hakkaniyete sığmamaktadır. Keza Suriye'deki iç savaşın bir tarafı olan ABD, bu çatışmaların büyümesinde ve milyonlarca insanın evlerinden olmasının da sorumlu ülkelerinden biridir. Aynı şekilde, 2003'te işgal ettiği Irak'ın ve bugün bombalar altında olmasına göz yumduğu Yemen'in vatandaşlarına da sırtını dönmektedir. ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı gibi izolasyonist politikalar ile küresel terörü yenmek mümkün değildir."

Açıklamada, her türlü radikalizmle mücadele etmenin yolunun, laikliği toplumsallaştırmak, siyasi temsiliyeti genişletmek, eşitsizlikle mücadele etmek, adaleti sağlamak ve evrensel insani değerlere uymak olduğuna değinilerek, "Terörü ülkeler yapmaz, terörizme bulaşan insanlar ve yönetimler vardır. Bir ülkeyi ve vatandaşlarını toptancı anlayışla terör şüphelisi/suçlusu ilan etmek çağ dışıdır." görüşlerine yer verildi.

- "Hükümetin suskunluğu manidar"

Bu bağlamda New York Federal Mahkemesinin söz konusu kararı geçici olarak askıya almasının, 16 eyaletin başsavcılarının ortak bir kınama metni yayınlamalarının, insan hakları açısından olumlu bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gelişme, kuvvetler ayrılığının işlevini göstermesi açısından ülkemiz adına son derece önemlidir. AKP hükümetinin yeni Anayasa teklifi, kuvvetler ayrılığını tamamen yok edecek bir tekliftir. Tüm yapıları tek bir kişinin iki dudağı arasına bırakacak bir rejimin yol açacağı zararlar bu örnekle bariz bir şekilde görülmüştür. Ayrıca ABD Başkanlık seçimleri öncesi İslam dünyasını aşağıladığı için Donald Trump aleyhinde sert çıkışlar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP hükümetinin, iktidar medyasının ve köşe yazarlarının bu son olay sonrası suskunluğu manidar ve bir o kadar da hazindir. Bu durum, AKP'nin haklının değil, her zaman güçlünün yanında durduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Tüm dünya ülkelerinden bu karara tepkiler yükselirken, AKP hükümetinin sessizliğe bürünmesi insanlık adına utanç vericidir. Bu durum AKP hükümetinin ikiyüzlülüğünü açıkça ortaya koymuştur."

Açıklamada, CHP'nin, özgür ve eşit bir düzen, savaşların olmadığı bir dünya için göçmenlerin ve mültecilerin yanında, insanlığın önüne örülen duvarların karşısında olduğu kaydedildi.

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