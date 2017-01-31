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TBMM Başkanvekili Aydın:

31 Ocak 2017 Salı, 16:55
TBMM Başkanvekili Aydın:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili, "Bu millet için tarihi bir fırsat geldi ve bu fırsatın bu süreçte heba olmaması lazım. Çok iyi değerlendirilmesi lazım. Yasama ve yürütmenin bir birinden kuvvetli bir şekilde ayrıldığı ve yargının da kendi bağımsız ve tarafsız konumuna geçtiği, demokrasinin hakim olacağı, istikrarın sağlanacağı güçlü bir Türkiye adına hepimizin el birliğiyle omuz omuza mücadele etmesi lazım." dedi.

Aydın, beraberindeki AK Parti teşkilatı üyeleriyle Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

Gölbaşı Belediyesi'nin bir restoranda gerçekleştirilen Ocak ayı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Aydın, burada yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bu sürecin sadece parti ve şahsı açısından değil, Türkiye'nin selameti ve geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Aydın, bir sürece adım atıldığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde referandum yapılacağını, burada halkın kendi kaderini belirleyeceğini anlatan Aydın, "Türkiye artık tam bağımsız bir ülke olarak dışarıdan yönetilen bir ülke konumunda değil. İnşallah milletin kendi yöneticilerini seçtiği, kendi geleceğini belirlediği bir ülke konumuna gelecek. Dolayısıyla bu tarihi süreçte hepimize çok önemli görevler düşüyor. Sadece seyirci olarak değil bizzat her birimiz aktif bir rol alacağız. Bu trenin kaçmaması lazım." diye konuştu.

Yıllardır hükümet sistemi üzerinde tartışmalar yaşandığına işaret eden Aydın, şunları söyledi:

"Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak sistemin aslında parlamenter sistem değil de getirmek istemiş olduğumuz Cumhurbaşkanlığı sisteminden geçtiğini geçmişten gelen tüm liderler ifade etti. O liderler hep, en iyi dönemlerinde dahi parlamenter sisteminin zafiyetleri, sakıncalarından konuştular. Halbuki kendileri çok güçlüydü. Yasama da yürütme de tek ellerindeydi. Ona rağmen kendi şahıslarını düşünerek değil ülkenin geleceğini, milletin selametini hesap ederek bu parlamenter sistemin acziyetini ifade ettiler. Bütün liderler, rahmetli Özal, Demirel, Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Erbakan'ın da hayalinde bu sistem vardı."

- "Bu millet için tarihi bir fırsat geldi"

Nihai kararı milletin vereceğini hatırlatan Aydın, milletin kendi göbeğini kendinin keseceğini, kendi kaderini kendisinin belirleyeceğini bildirdi.

Daha güçlü bir gelecek için milletin özlemle, hasretle beklediği referandumun milletin önüne geleceğini kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

"Bize düşen doğru bir şekilde bu sistemi halka anlatmaktır. Kendi partimiz, şansımız, makamlarımız için değil milletin geleceği, evlatları ve torunları için bu sistemin ne kadar gerekli olduğunu hepimiz anlatmak zorundayız. Hepimiz büyük bir çaba sarf etmek zorundayız. İşimiz bu bizim. Bu millet için tarihi bir fırsat geldi. Bu fırsatın bu süreçte heba olmaması, çok iyi değerlendirilmesi lazım. Yasama ve yürütmenin bir birinden kuvvetli bir şekilde ayrıldığı ve yargının da kendi bağımsız ve tarafsız konumuna geçtiği, demokrasinin hakim olacağı, istikrarın sağlanacağı güçlü bir Türkiye adına hepimizin el birliğiyle omuz omuza mücadele etmesi lazım."

Tüm Türkiye'yi kucaklayacaklarını, ev ev, kapı kapı, dükkan dükkan dolaşarak, ulaşmadık yer bırakmayacaklarını, en ücra köşeye kadar gideceklerini aktaran Aydın, büyük ve güçlü bir Türkiye'nin en önemli meseleleri olduğunu anlatacaklarını ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Salih Fırat ve Halil İbrahim Fırat ile Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve ilçe başkanları da katıldı.

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