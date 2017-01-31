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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

31 Ocak 2017 Salı, 16:57
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahta Siverek karayolunun dördüncü kilometresinde Ramazan Ağar (43) yönetimindeki kamyonet, kar yağışı ve tipi yüzünden meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kamyonette sıkışan sürücü Ağar ile araçtaki Hatice Ağar (46), Mustafa Ağar ve Safvan Çelebi (9) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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