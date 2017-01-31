Antalya'da morgda özçekim iddiası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da hastane morgunda cesetlerle özçekim yaptığı iddia edilen mali ve idari hizmetler müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gazipaşa Devlet Hastanesi Mali ve İdari Hizmetler Müdürü F.S'nin bazı cesetlerle özçekim yaptığı iddiaları üzerine savcılık konuyla ilgili inceleme başlattı.

Gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesine başvurulan F.S. serbest bırakılırken, şüphelinin bilgisayarına incelenmek üzere el konuldu.

Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından da F.S. hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.