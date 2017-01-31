Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturmasına ilişkin iddianame

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski şube müdürü Güner Yılmaz'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, eski şube müdürü Güner Yılmaz hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, tutuklu Güner Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt içerisindeki metafizik değeri, örgütün kuruluşu, amacı, yapısı, haberleşmede kullandığı yöntemler ve emniyet yapılanmasına ilişkin bilgilere yer verildi. Yılmaz'ın cep telefonu hattında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un bulunduğunun belirlendiği ve sanığın bu nedenle örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının değerlendirildiği kaydedilen iddianamede, HTS kayıtlarında da FETÖ/PDY ile ilişikleri nedeniyle haklarında işlem yapılan N.Ç, C.S. ve B.K. ile sanığın irtibatı olduğunun tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

İddianamede ayrıca sanığın ifade ve sorgusunda üzerine atılı suçu kabul etmediği de aktarıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı incelemenin ardından iddianameyi kabul etti.