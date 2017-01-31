31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Japonya'da tablo çalan Taylandlı yetkili istifa etti

31 Ocak 2017 Salı, 17:22

ANKARA (AA) - Japonya'da kaldığı otelde duvardaki tabloları çaldıktan sonra yakalanan Taylandlı yetkili istifa etti.

BBC'nin haberine göre, Japonya'nın Kyoto kentinde kaldığı bir otelin koridorunun duvarındaki 3 tabloyu çalan Telif Hakları Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Suphat Saquandeekul, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi.

Otel görevlilerinin, 125 dolar değerindeki tabloları bavulunda bulduğu 60 yaşındaki Suphat, medya kuruluşlarıyla paylaştığı özür metninde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Osaka kentinde katıldığı bir toplantının ardından Kyoto'ya geçtiğini kaydeden Suphat, tabloları alırken alkollü olduğunu ileri sürdü.

Suphat, "Japonya'da işimi bitirdikten sonra üniversiteden arkadaşlarımla buluştum. Alkollüydüm ve bu uygun olmayan davranışı bilinçsizce ve istemeyerek yaptım." ifadesini kullandı.

Taylandlı yetkili, geçen hafta tabloların bavulunda bulunmasının ardından gözaltına alınmış ancak suçunu kabul edip otele tazminat ödedikten sonra serbest bırakılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan sürenin ödenmesi
YEREL

EMEKLİLİK İKRAMİYESİNDE 30 YILI AŞAN SÜRENİN ÖDENMESİ
Filipinler'de Ebu Seyyaf ile mücadele
YEREL

FİLİPİNLER'DE EBU SEYYAF İLE MÜCADELE
Kılıçdaroğlu'ndan Tüfenkci'ye taziye telefonu
YEREL

KILIÇDAROĞLU'NDAN TÜFENKCİ'YE TAZİYE TELEFONU

Dünya'nın ilk özel uluslararası uzay istasyonu yolda
YEREL

DÜNYA'NIN İLK ÖZEL ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU YOLDA
Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni
YEREL

SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANAN GENÇLERİN ATAMA TÖRENİ

Kars'ta terör operasyonu
YEREL

KARS'TA TERÖR OPERASYONU
İç borçlanma stratejisi (2)
YEREL

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ (2)

Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri
YEREL

HAZİNE'NİN VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLERİ
Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni
YEREL

SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANAN GENÇLERİN ATAMA TÖRENİ
GESF, sporcularına göz muayenesi yaptıracak
YEREL

GESF, SPORCULARINA GÖZ MUAYENESİ YAPTIRACAK
&quot;Umuda Giden Yol&quot; projesi tanıtımı
YEREL

"UMUDA GİDEN YOL" PROJESİ TANITIMI

Trump'ın göçmen kararı
YEREL

TRUMP'IN GÖÇMEN KARARI
Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti
YEREL

ERDOĞAN, SURİYELİ GÖZYAŞI VE AİLESİNİ KABUL ETTİ
YÖK Başkanı Saraç, Ukrayna Büyükelçisi ile görüştü
YEREL

YÖK BAŞKANI SARAÇ, UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ensar Vakfından açıklama
YEREL

ENSAR VAKFINDAN AÇIKLAMA
Rus kızakçıya 4 yıl ceza
YEREL

RUS KIZAKÇIYA 4 YIL CEZA
Gençlerbirliği'nde transfer
YEREL

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TRANSFER
Serbest Güreş Milli Takımı Dünya Kupası'na hazırlanıyor
YEREL

SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMI DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLANIYOR
Grekoromen Güreş Milli Takımı Adana'da şekillenecek
YEREL

GREKOROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ADANA'DA ŞEKİLLENECEK
Tuna Bekleviç'in iddialarına ilişkin açıklama
YEREL

TUNA BEKLEVİÇ'İN İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kaynak, AA Editör Masası'na konuk olacak
YEREL

KAYNAK, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLACAK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK:
&quot;Tehlikedeki Türk Dilleri&quot; kitaplaştırıldı
YEREL

"TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ" KİTAPLAŞTIRILDI
Bakan Eroğlu'ndan &quot;çığ tehlikesi&quot;ne karşı uyarı
YEREL

BAKAN EROĞLU'NDAN "ÇIĞ TEHLİKESİ"NE KARŞI UYARI