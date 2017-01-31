Kars'ta terör operasyonu

ANKARA (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla "Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5" operasyonu gerçekleştirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 9. Komando Tugay Komutanlığınca, 26 Ocak'ta Kars'ın Sarıkamış ilçesi Keklik Deresi bölgesine Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5 operasyonu düzenlendi.
Güvenlik güçlerinin, bölgede, PKK'lı teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi amacıyla başlattığı operasyon sırasında çekilen fotoğraflar paylaşıldı.
Eksi 25 dereceye varan soğukta ve zorlu arazide operasyonların başarıyla sürdürüldüğü fotoğraflara yansıdı.