Adana Demirspor'da transfer

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, üç futbolcuyla anlaşma sağladı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Göztepe'den Leroy George, Aytemiz Alanyaspor'dan Timuçin Aşçıgil ve Gençlerbirliği'nden Berat Tosun'la anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Sözlü, bu transferlerin daha önce yapılması gerektiğini fakat bazı sorunlardan dolayı son güne kaldığını belirterek, "Sorunlar yaşıyoruz ama onları da aşmasını bildik. Arkadaşlar camiamıza hayırlı olsun. İnşallah kalan maçlarımızda bize çok faydaları olacak. Ligin son gününe kadar zirve inadımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Öncelikli hedeflerinin play-off olduğunu aktaran Sözlü, "Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece ilk iki için şansımızı zorlayacağız. Geçen yıl nasıl play-off oynadıysak bu sene de aynı hedef doğrultusunda transferlerimizi yapmış bulunuyoruz. Camiamız daha iyilerini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Sözlü, takımlarının her şeyin en iyisini hak ettiğini vurgulayarak, "Beklenti yüksek olduğu için şampiyonluktan söz etmek gerekiyor. Dün ne dediysem bugün de arkasındayım. İnşallah arkadaşlarımızın katkısıyla bu takım en kısa yoldan play-off'u sağlama alacak, ondan sonra da inşallah ilk ikiyi kovalayacağız." şeklinde konuştu.

Yönetime geldikleri günden beri borç ödediklerini dile getiren Sözlü, şunları kaydetti:

"Biz geldiğimiz günden beri borç ödüyoruz, borç ödemeye de devam edeceğiz. Sezon başından beri toplam ödediğimiz borç 11 milyonu geçti. Adana Demirspor'un menfaatleri doğrultusunda transfer yapmamız gerekiyordu ve yaptık. Önümüzdeki maçları inşallah oyuncularımız kazanacak ve primlerini ödeyeceğiz, maç başlarını ödeyeceğiz. Bu saatten sonra bunun hesabını yapacağız."





- Yeni transferler gelecekten umutlu

Orta saha oyuncusu Timuçin Aşçıgil, daha önce de Adana Demirspor'da oynadığını, camianın beklentisini bildiğini ifade ederek, "2010 yılında burada yarım kalan bir işimiz vardı, onu tamamlamaya geldim. Nasip olursa sezon sonunda bir üst lige çıkacağız." dedi.

Berat Tosun ise sezonu şampiyon tamamlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Forvet oyuncusu Leroy George, Adana Demirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, takımın daha iyi yerlerde olması için çok çalışacaklarını kaydetti.