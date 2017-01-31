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ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu yıl sonuna kadar çocuk yuvaları ve çocuk yetiştirme yurtları modellerimize son veriyoruz. Bugüne kadar, yavrularımızın yaşadığı ortamları yüzde 95 oranında ev tipi bakım modeline dönüştürdük. 2017’nin sonuna kadar çocuk yetiştirme yurtlarımızı tamamen kapatmış ve dönüştürmüş olacağız." dedi.

Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir otelde düzenlenen "Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni"ne katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Kaya, "Nasıl bir anne baba çocuğunu en iyi şekilde yetiştirip devletine ve milletine hizmet etmek için görev almasını hayal ederse, bizler de bugün bu hayalin gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koruma altındaki gençlerin hayata en iyi şekilde hazırlanmaları için bütün imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Kaya, "Devlet anne gibidir. Sizleri yetiştiren, bugünlere hazırlayan, büyük bir sabır ve özveriyle sizleri geleceğe hazırlayan vefakar bir anne." diye konuştu.

Kaya, sürdürülen özenli çalışmalarla kurum bakımında bulunan her çocuk için bireyselleştirilmiş bakım ve korumu hizmeti sunulduğunu belirterek, çocukların aile yanında yetiştirilmesini sağlamak amacıyla "Aile Yanında Destek", "Koruyucu Aile" , "Aileye Döndürme ve Evlat Edindirme", "Sosyal Ekonomik Destek (SED)" programlarının uygulandığını anımsattı.

- "41 bin 227 kişi kamuda istihdam edildi"

Bakan Kaya, çocukların hayata hazırlanmasının en önemli ayağının istihdam süreci olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet olarak en az iki yıl süreyle sosyal ve ekonomik desteklerimizden yararlanan, koruma ve bakım altında bulunan gençlerimizi kamu kurum ve kuruluşlarımızda istihdam ediyoruz. Bugüne kadar toplam 41 bin 227 kişi kamuda istihdam edilmiştir. 2003 ve 2015 yılları arasında ise toplam 19 bin 925 kişinin kamu kurumlarında istihdamını gerçekleştirdik. Bugün atama yapacağımız kadrolar için bin 924 aday yardımcı hizmetler sınıfı, bin 50 aday ise memur unvanlı kadrolar için tercihte bulunmuştur. Merkezi yerleştirme ve kura ile toplam 2 bin 974 adayın kamu kurum ve kuruluşlarına atama işlemlerini gerçekleştireceğiz."

İnsan için çalışmanın önemine ve alın terinin kutsallığına işaret eden Kaya, ataması yapılacak gençlere hitaben, "Görev yapacağınız her kamu kurum ve kuruluşunda 'önce insan' anlayışıyla hizmet üreteceksiniz. İnsanı sevmeden, insana hizmetkar olunmaz. Peygamber Efendimiz, 'Bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir.' buyuruyor. Sizlerin bu sorumluluk duygusuyla milletimize hizmet edeceğinize olan inancımız tamdır." dedi.

- "Seçilme yaşını 18'e düşürüyoruz"

"Bir okulun sınıfını temizlemek de o sınıfta ders anlatmak da gurur duyulacak bir iştir. İster amir olalım ister memur, hepimizin ortak bir noktası vardır, o da aziz milletimize hizmet etmek." diyen Kaya, lafla değil ortaya konulan işlerle Türk milletinin iltifatına mazhar olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni ve güçlü Türkiye'yi gençlerle birlikte inşa etmeyi sürdüreceklerini aktaran Kaya, "Biliyorsunuz, yeni anayasa teklifimizde seçilme yaşını 18'e düşürüyoruz. Gençlerimizin siyasette, yönetimde daha etkin olmasını arzu ediyoruz. Anayasa değişikliği ile siyasette gençlerin rolünün ve ağırlığının artmasının da önü açılmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 80 milyon nüfusuyla büyük bir aile olduğunu vurgulayan Kaya, bunun en önemli örneğinin, 15 Temmuz darbe girişiminde milletin canı pahasına darbeci teröristlere karşı dimdik durmasıyla görüldüğünü ifade etti.

- Çocuk yetiştirme yurtları tamamen kapanacak

İnsana yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu vurgulayan Kaya, çocukları aile sıcaklığıyla, anne şefkatiyle hayata hazırladıklarını dile getirdi. Kaya, "Çocuklarımız için yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak aldığımız bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl sonuna kadar çocuk yuvaları ve çocuk yetiştirme yurtları modellerimize son veriyoruz. Bugüne kadar yavrularımızın yaşadığı ortamları yüzde 95 oranında ev tipi bakım modeline dönüştürdük. 2017’nin sonuna kadar çocuk yetiştirme yurtlarımızı tamamen kapatmış ve dönüştürmüş olacağız." diye konuştu.

Koruma altındaki çocuklar için önceliğin koruyucu aile modeli olduğunu, bu modelden yararlanamayan çocukların da ev tipi bakım sisteminden faydalandığını belirten Kaya, "Koruma altına alınan yavrularımız eskiden 100-200 kişi kapasiteli, koğuş anlayışıyla yapılmış yuva ve yurtlarda barındırılmaktaydı. Bu dönüşüm sayesinde, en fazla 5-6 çocuğumuzun kaldığı, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen ve çocuk eğitimcisi gibi meslek personelimizin hizmet verdiği evlerimizde yavrularımızı yetiştirmekteyiz." dedi.

Kaya, konuşmasının sonunda göreve başlayacak gençlere başarı dileğinde bulunarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

- "Anayasa değişikliği süreci vesayetsiz bir yapıyla milleti buluşturacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu da konuşmasında, "Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu medeniyetin özünde sevgi, merhamet, şefkat, paylaşmak vardır. Mazlum ve mağdurun, darda, zorda olanın yanında olmak vardır. Esasında medeniyetimizin büyüklüğü buradan kaynaklanır." ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, AK Parti'nin kuruluş felsefesinin "kimsesin kimsesi olabilmek, mazlum ve mağdurun yanında olabilmek, milletin hak ve hukukunu koruyabilmek" olduğunun altına çizerek, şöyle devam etti:

"Bu siyasi anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hep mağdurların, mazlumların, darda, zorda olanların yanında oldu. Bugün özellikle burada atamasını yapacağımız 2 bin 974 gencimiz, bunun sıcak ve güçlü sahiplenmesini gördü. Engellilerimiz, hastalarımız, dezavantajlı gruplarımız gördü. Yalnız ülkemiz boyutuyla değil, dünyadaki mazlum ve mağdurlar da 'Dünya 5'ten büyüktür' cümlesiyle gördüler."

Anayasa değişikliği sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunan Müezzinoğlu, "Anayasa değişikliği süreci ilk defa cumhurla cumhurun başkanını, vesayetsiz bir yapıyla milleti buluşturacak. Bugüne kadar ister cumhurun seçtiği başbakan isterse cumhur adına yetki kullanan cumhurbaşkanları, arada hep vesayet kurumlarının olduğu şekillenmelerle milletin karşısına geldi. İlk defa cumhuriyetin cumhuru, cumhurun da cumhurbaşkanı bundan sonraki süreçte inşallah referandumdan sonra olması gereken o sıcak ve güçlü iletişimi sağlamış olacaktır." diye konuştu.

- "250 kişilik kadromuz açık kaldı"

Müezzinoğlu, Türkiye'de her bir yaşta, yarısı kız yarısı erkek olmak üzere bir milyon 250 bin gencin bulunduğuna dikkati çekerek bunların yaklaşık yüzde 7-8'inin asgari bazda engelli veya farklı sorunları bulunan gençlerden oluştuğunu vurguladı. Bakan Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile gençlere yönelik yeni projelerin geliştirileceğini dile getirdi.

Kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçilecek "Büyükanne Projesi"nin imzasının yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla atılacağını bildiren Müezzinoğlu, projenin çalışan anneler, büyükanneler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Müezzinoğlu, ataması yapılacak gençlere yeni görevlerinde başarılar dileyerek, "Esas bizim kadromuz, Devlet Personel Başkanlığı olarak onlara tanıdığımız kadro 3 bin 220'ydi. Burada yaklaşık 250 civarındaki kadroya talep alamadığımız için 250 kişilik kadromuz açık kaldı. Yine talepte bulunan gençlerimiz için inşallah önümüzdeki günlerde bu 250 kadroyu da boşta değil istihdamda değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Atama töreninde devlet koruması altında büyüyen ve ardından kamuda istihdam edilen Sevda Akyüz de bir konuşma yaptı. Akyüz, 17 yıldır devlet memuru olarak görev yaptığını anlatarak, "Bizlere tanınan bu pozitif ayrımcılığa layık olabilmek için yapacağımız tek şey, işimize sımsıkı sarılmak, devletimiz ve milletimize sadakat ile bağlı olmak, ülkemizin refahı için çalışmaktır." diye konuştu.

- "Kardeşliği, annesizliği, babasızlığı orada öğreniyorsun"

Konuşmaların ardından sosyal hizmet modellerinden yararlanan 2 bin 974 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları gerçekleştirilirken, birçok genç işe başlayacak olmanın sevinciyle gözyaşlarını tutamadı.

Çankırı'ya atandığını anlatan 20 yaşındaki Sultan Erdoğan, duygularını, "Çok heyecanlıyım, elim ayağım titriyor." sözleri ile dile getirdi.

Atamasının Kırıkkale'ye yapıldığını aktaran 22 yaşındaki Mahmut Geleş, "Devlet memurluğunu çok istiyordum. Bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Çok mutluyum." dedi.

21 yaşındaki Volkan Yücel de Nevşehir'e atandığını ve çok mutlu olduğunu belirterek 7 yaşında yurda verildiğini ve 18 yaşına kadar yurtta kaldığını anlattı.

Devlet koruması altında büyüyen çocuklara bir çağrıda bulunan Yücel, "Annesiz, babasız büyümek gerçekten zor ama şu var ki yurt imkanları şimdi daha iyi. O yüzden hiç şüpheye kapılmasınlar. Gerçekten kardeşliği orada öğreniyorsun, annesizliği, babasızlığı orada öğreniyorsun. Hayata daha sıkı tutunmayı iyi biliyorsun. O yüzden de sabretmeleri ve sıkıca hayata tutunmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.











