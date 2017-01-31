Samsun'da kış

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SAMSUN (AA) - Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metre 40 santimetreye ulaştı.

İl Afet ve Acil Durum Merkezi'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolunda trafiğin kontrollü sağlandığı belirtildi.

Görüş mesafesinin 20 metreden az olması, zaman zaman oluşan aşırı tipi ve buzlanma nedeniyle tır, kamyon ve çekici araçların kontrollü şekilde karşılıklı geçişine izin verildiği vurgulanan açıklamada, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmediği kaydedildi.

Yoğun kar yağışının devam edeceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buzlanma ve don beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların önlem alması gereklidir. 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle il merkezinde kar kalınlığı 45 santimetreye, yüksek kesimlerde de 1 metre 40 santime ulaşmaktadır. Atakum, İlkadım, Terme, Çarşamba, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde çoğu köy grup yollarının kapalıdır. Ulaşımın sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 145 köye de elektrik verilememektedir."

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilere olumsuz hava şartları nedeniyle, 1 Şubat'ta idari izin verildiği vurgulandı.



