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ANTALYA (AA) - Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve işadamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i kaçırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Zanlının Süleyman Erten'i boğarak öldürdüğü ve cesedini ormanlık alana attığını belirtmesi üzerine, bölgede inceleme başlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran iş adamı İsmail Erten, 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'den dün saat 10.00'dan bu yana haber alamadığını öne sürdü.

Bu sırada, Korkuteli ilçesi Naldöken yolunda bir cipin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, aracın Süleyman Erten'e ait 06 FY 2514 plakalı cip olduğunu belirledi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta ceset bulunmadığı tespit edildi.

İsmail Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Erten, oğlunun Aksu ilçesi Topallı köyünde 06 FY 2514 plakalı cipine binerken silahlı S.K. tarafından kaçırıldığının tespit edildiğini öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, nakliye işiyle uğraştığı belirtilen S.K'yı gözaltına alındı. Zanlı ifadesinde, Süleyman Erten'i Antalya-Korkuteli eski yolundaki ormanlık alanda boğarak öldürdüğünü ve cesedi yaktığını öne sürdü. Zanlı, ifadesinde cinayeti alacak meselesi nedeniyle işlediğini iddia etti.

Zanlının ifadesinin ardından jandarma ekipleri, belirtilen bölgede çalışma başlattı.

Antalya Valiliğinden yapılan yapılan yazılı açıklamada da Süleyman Erten'in iki kişi tarafından elleri bağlanarak kaçırıldığı, zanlılardan S.K'nin gözaltında olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.