Hisarlar Makine'den Kütahya'ya yatırım

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KÜTAHYA (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, dünyanın önde gelen traktör üreticilerinden Mahindra & Mahindra Ltd'nin (M&M) çoğunluk hissesini satın aldığı Türkiye'nin önemli tarımsal ekipman üreticilerinden Hisarlar Makine'nin Kütahya'da yatırım yapacağını söyledi.

Kavuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında tamamlanması beklenen 71 milyon liralık anlaşmayla Hisarlar Makine'nin yüzde 75,1'inin M&M, yüzde 18,7'sinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve yüzde 6,2'sinin şirketin kurucusu olan Türker ailesinin kontrolünde olacağını hatırlattı.

Yabancı ortaklı Hisarlar Makine'nin Tavşanlı OSB'den yer tahsisinde bulunduğunu belirten Kavuncu, şöyle konuştu:

"Tavşanlı OSB içinde tarım makineleri alanında üretim faaliyeti gösteren Eskişehir merkezli Hisarlar firması, yeniden yapılanma kararı vererek bir süre üretimine ara vermişti. Firma uluslararası sermaye ile pazar ve rekabet güçlerini artıracak yeni ve güçlü bir ortaklığa girdi. Şirketin yüzde 75 hissesini alan Hindistan kökenli M&M ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da ortaklar arasına katıldı. Yasalar gereği Rekabet Kurumuna yapılan başvurunun sonuçlanmasından sonra fabrika tekrar faaliyete geçecek. İlk olarak tarım makineleri üretimine tekrar başlanacak. Ayrıca yabancı ortaklı firma, Tavşanlı OSB'de daha önceden yapmış olduğu ön tahsis taleplerini genişletmeyi ve yeni yatırımlar yapmayı planlıyor."

Kavuncu, Avrupa'ya traktör ihracatı yapmayı hedefleyen firmanın lastik tekerlekli iş makineleri üretim altyapısını kurması durumunda Kütahya ekonomisine büyük katkıları olacağını sözlerine ekledi.