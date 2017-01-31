AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, anayasa değişikliğiyle ilgili, "Bu süreçte milletimizin kafasını karıştırmak isteyenler yine sahnede olacak. Doğruluğunu tartışmasız bir şekilde kabul ettiğimiz bu değişikliği halkımıza en iyi ve eksiksiz bir şekilde anlatmakla sorumluyuz." dedi.

Sorgun, bir otelde düzenlenen partisinin Konya İl Başkanlığı teşkilat içi kampında, Cumhurbaşkanlığı Sistemi için yapılacak referandumda en güçlü desteğin çıkması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kampta, süreç boyunca izlenecek yol haritasının belirlendiğini aktaran Sorgun, anayasa değişikliğinin maddeleri ve ayrıntıları ile bunun halka nasıl anlatılacağı üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Sorgun, partililerle istişareler yürüttükleri bu kampı önemsediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üç gün boyunca 'ne yapabiliriz de Türkiye'de başarılı oluruz' diye düşündük, bunun üzerinde durduk. Bu anlayış ve gayretle inanıyorum ki, Konya yine adına ve geçmişine yaraşır bir sonucu çıkaracaktır. Bu süreçte milletimizin kafasını karıştırmak isteyenler yine sahnede olacak. Doğruluğunu tartışmasız bir şekilde kabul ettiğimiz bu değişikliği halkımıza en iyi ve eksiksiz bir şekilde anlatmakla sorumluyuz. Onun için durmak yok, yola devam. Anayasamızın bugüne kadar 100'ün üzerinde maddesi değişmiş ama tabiri caizse hala o vesayet ruhu üzerinde duruyor. İşte bu değişiklikle çok önemli bir aşamaya geçmiş olacağız. Vesayete son veren bir sistemi hep beraber sizlerin elleriyle bu ülkeye bu millete hediye edeceğiz, emanet edeceğiz."

Üç gün süren kampa AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, AK Parti Konya milletvekilleri, i̇l kadın ve gençlik kolları başkanları, i̇l yürütme ve i̇l yönetim kurulu üyeleri katıldı.