Batman Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni

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BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Batman Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Aydın Durmuş, görevi Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam’dan devraldı.

Prof. Dr. Durmuş'un göreve başlaması dolayısıyla üniversitenin Merkez Kampüsünde devir teslim töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Durmuş, törende yaptığı konuşmada, görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Batman Üniversitesinin toplumun gelişmesine katkıda bulunma misyonuyla kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Durmuş, Prof. Dr. Uluçam’ın üniversiteye yaptığı hizmetleri bıraktığı yerden daha yükseğe taşıma gayretinde olacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Durmuş, üniversiteyi adalet, hakkaniyet ve liyakat ilkelerine bağlı kalarak, ayrım gözetmeksizin herkesin rektörü olarak yöneteceğini ifade etti.

Prof. Dr. Uluçam ise Batman'ın ilerlemesi ve gelişmesi adına 8 yıl boyunca çalıştığını söyledi.

Batman Üniversitesinin ciddi bir yol kat ettiğini belirten Uluçam, görevi süresince şeffaflıktan, adaletten ve dürüstlükten ayrılmadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Uluçam, rektörlük cübbesini Prof. Dr. Durmuş'a giydirdi.