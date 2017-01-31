Filipinler'de Ebu Seyyaf ile mücadele

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ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de güvenlik güçleri ile Ebu Seyyaf terör örgütü militanları arasında çıkan çatışmada 5 militan öldürüldü.

Mindanao Batı Komutanlığı'ndan Tümgeneral Carlito Galvez, Sulu bölgesinde, Sulu Ortak Görev Gücü ile Ebu Seyyaf liderlerinden Alhabsy Misaya'nın liderliğindeki bir grup arasında çıkan çatışmalarda 5 militanın öldüğünü, 7 militan ile 2 askerin yaralandığını belirtti.



ABD'nin, 2001'de vatandaşlarının kaçırılmasından sorumlu tutarak başına 1 milyon dolar ödül koyduğu Misaya'nın, Ebu Seyyaf'ın üst düzey liderlerinden Radullan Sahiron'a bağlı çalıştığı biliniyor.

Filipinler ordusu, Misaya'yı, örgütün iki Malezyalı ve bir Güney Koreliyi kaçırmasından ve serbest bırakılması için yapılan müzakerelerin başarısızlığa uğramasının ardından Malezyalı rehinelerden birinin öldürülmesinden sorumlu tutuyor.



Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.







