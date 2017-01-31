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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Suriyeli çocuklar için "Yetim Şenliği"

31 Ocak 2017 Salı, 18:06

KİLİS (AA) - Suriye'deki iç savaşta babalarını kaybeden 300 yetim çocuk için Umudum Sensin Derneği tarafından Kilis'te etkinlik gerçekleştirildi.

Derneğin barınma evlerinde kalan yetim çocuklar, bir düğün salonunda düzenlenen "Yetim Şenliği"nde keyifli anlar yaşadı.

Kilis Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle düzenlen etkinliğe, Belediye Başkanı Hasan Kara, eşi Gülsen Kara ve Kilis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Adil Şiraz katıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, etkinlikte, Suriye'de yüz binlerce insanın katledildiğini anımsatarak, Türkiye'nin 3 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Suriye'de bir insanlık dramının yaşandığına işaret eden Kara, şunları kaydetti:

"Suriye olayı, 'turnusol kağıdı' gibi oldu dünya için. Yani iyilikle kötülüğün, güzellikle çirkinliğin, insanlıkla, insanlığa zulüm edenin zalimle mazlumun ortaya çıktığı bir alan oldu. Suriye'nin şahsında insanlık ölüyor ve öldürülüyor. Tüm insanlık tarihi boyunca kazandığımız iyi ve güzel şeyler yok ediliyor. Bugün Suriye'nin yükünü Türkiye gibi 1-2 ülke taşıyor. Diğer ülkeler ise tabiri caizse üç maymunu oynuyor. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz diyorlar. Dünyaya insanlık dersi vermek isteyen ve insanlığın kitabını yazdığını söyleyen Amerika'da göçmenleri almama kararnamesi imzalanıyor. Bugün Türkiye'deki tüm kurumlarımız ve hükümetimiz Suriyeli kardeşlerine yardım ediyor."

Türkiye'nin Suriyeliler için harcadığı paranın 25 milyar doları geçtiğini aktaran Kara, "İslam devletlerine de seslenmek istiyorum. Belki de bir akşam yemeğinde harcayacakları parayla burada insanlar aylarca, yıllarca geçinebilir. Şimdiye kadar Türkiye'nin Suriyelilere harcadığı para 25 milyar doları geçti. En önemlisi Türkiye ve Kilis insanlığın iftihar tablosu oldu." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Şiraz da Türkiye ve Suriye halkının gösterdiği kardeşlikle tüm dünyaya rol model olduğunu ifade ederek, "Dünyada hiçbir dinde, kültürde ve medeniyette 'komşu hakkı' diye bir şey yoktur. Sadece İslam dininde ve bizim kültürümüzde böyle bir kavram vardır. Komşu hakkı çok önemli ve bunu da Türkiye ve Suriye kardeşliğiyle perçinleştiriyoruz ve tüm dünyaya rol model oluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, Umudum Sensin Derneği Kilis Müdürü Mahmut Dahi, Belediye Başkanı Kara, eşi Gülsen Kara ve AFAD İl Müdürü Şiraz'a plaket takdim etti.

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