Trabzon'da kış

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki limanda, soğuk hava nedeniyle deniz üzerinde buz kütleleri oluştu.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Trabzon'da, sahil kesimindeki ilçelerden Çarşıbaşı'nda hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde yer yer 70, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye kadar ulaştığı ilçede, Çarşıbaşı Limanı'nda denizin kıyıyla birleştiği kesimdeki buz kütleleri dikkati çekti.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede vatandaşlar ve balıkçılar, buz kütlelerini şaşkınlıkla izledi.

Çarşıbaşı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ferda Ertuğral, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Yıllardır balıkçılık yapıyoruz ve bu limandayız. İlk kez limanın içinde yüzeyde yüzen buz parçaları gördük. Sibirya soğuğu da bu olsa gerek." dedi.







