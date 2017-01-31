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Adana'da eski eşini yaralayan sanık tahliye edildi

31 Ocak 2017 Salı, 18:13
Adana'da eski eşini yaralayan sanık tahliye edildi

ADANA (AA) - Adana'da eski eşini pompalı tüfekle ayaklarından vurup tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak hakkındaki karar kesinleşinceye kadar tahliye edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu Sait Durak (22) ile öldürmeye çalıştığı eski eşi Sevinç T. (22) ve avukatları katıldı.

"Kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçlarından 39 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması istenen sanık Sait Durak savunmasında, eski eşinin başka bir erkekle çekilmiş fotoğraflarını görünce sinirlendiğini, olayı tahrik altında işlediğini ileri sürdü.

Sevinç T. ise eski eşinin kendisini devamlı tehdit ettiğini öne "Sürücü kursundan çıkıp eve giderken arkamdan seslendi. Döndüğümde yaklaşık 3 metreden ateş etti. Panikle kendimi yandaki eve attım. Vurulduğumu fark etmedim, bayılmışım.” ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Sait Durak'ı 3 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın hakkındaki karar kesinleşince kadar tahliyesine karar verildi.

Kararın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince onanması durumunda sanığın yeniden cezaevine konulacağı bildirildi.

- Tahliye kararına tepki

Mahkemenin kararına tepki gösteren Sevinç T, AA muhabirine, eski kocasının pompalı tüfekli saldırısında bacağından yaralandığını ve sakat kalma durumuyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sanığın da bulunduğu duruşmada güncel adresinin istenmesini eleştiren Sevinç T, tahliye kararının kendisini korkuttuğunu anlattı.

Sevinç T, sanığın kendisini öldürmesinden endişe ettiğini aktararak şunları kaydetti:

"Adres değişikliği yaptık, bu bizim üçüncü evimiz. Yeni evimize bir hafta önce taşındık. Mahkemede yeni evimin adresini vermek zorunda kaldım. Sanık da adresimi duydu. Çıktıktan sonra gelip evimize baskın yapabilir, bizi tehdit edebilir. Neden serbest bırakılıyor, anlamıyorum. Yine korku içinde yaşayacağız. Bir iki yıl cezaevinde kalsa belki bunları yapmayacaktı."

Hürü Uluoğlu ise eski damadı nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını belirterek "Eski damadım, önceki evimin yakınına gelip silahla ateş ediyor, ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler ediyordu. Millet huzursuz oluyordu. Ağabeyimin evinde kalıyordum. Tekrar adres değiştirmek zorunda kaldım. Beni tanıyan, durumumuzu bilen kişiler evini vermiyor. Yeni ev sahibim de bilmiyordu. Yarın bir gün öğrenirse bizi evden çıkarabilir." ifadesini kullandı.

- Olay

Denizli Mahallesi'nde oturan Sevinç T, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Sait Durak'tan geçen yıl boşanmış, sanık kendisiyle tekrar barışmak istemeyen eski eşini 31 Ağustos'ta ölümle tehdit edip tüfekle ayaklarından vurarak kaçmıştı.

Ekim ayında ise ortaya çıkıp yine eski eşi ile ailesinin yaşadığı evi pompalı tüfekle yaylım ateşine tutan zanlı, yakalanıp tutuklanırken, savcılığın talebi üzerine kadın ve ailesine 24 saat süreyle yakın koruma verilmişti.




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