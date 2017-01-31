Çaykur Rizespor'a kar engeli

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RİZE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını spor salonunda sürdürüyor.

Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki saha zeminin karla kaplı olması nedeniyle iki gündür çalışmalarını Yeni Şehir Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya, milli takımlarından dönmeyen Diallo ve Yakoubi ile tesislerde bireysel antrenman yapan Kweuke, Süleyman Koç ve Jantscher katılmadı.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık basına açık bölümünde ısınma hareketleri yapan yeşil-mavililer, daha sonra pas çalışmasına geçti.

Teknik direktör Karaman'ın, olumsuz hava koşulları nedeniyle takımın İstanbul'da kampa girmesi için yönetime rapor verdiği belirtildi. Trabzon Havalimanı'ndan uçak seferlerinin yapılması halinde yeşil-mavili ekip, İstanbul'a giderek çalışmalarına burada devam edecek.