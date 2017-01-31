Kıraça Holdingden Orhangazi'de otomotiv yatırımı

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BURSA (AA) - Kıraça Holding iştiraklerinden Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki fabrikasının, yeni Üretim Holü ve Teknik Birimler Bölümü törenle açıldı.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönem geçirdiğini belirtti.

Atatürk'ün, "Bir gün ben de toprak olacağım. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü hatırlatan Kıraç, "Onun için bizler şunu bilmeliyiz; bu Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyeti daha ileri taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Kıraç, otomotiv sektöründe 56'ncı senesi olduğunu, bu süreçte sektörün ve ülke ekonomisinin önemli mesafeler katettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu noktadan sonra yapmak zorunda olduğumuz şey, kendi markamızı oluşturmak, bu oluşturduğumuz marka ile dünyada mücadele etmektir. Kırpart bu bakımdan güzel bir misaldir. Türkiye'nin bir misal olarak alması gereken bir yapıdır. Türkiye'deki otomotiv sektörü ise altını çizerek söylüyorum; dünyadaki otomotiv sektörünün tümüyle boy ölçüşebilecek yapıdadır. Bu yüzden ihracatımızın liderliğini son 10 yılda otomotiv sektörü yapıyor. Daha da büyütüp daha da büyük hedeflere götürmeliyiz. Tek sorunumuz var ki bunu da yakında çözeceğiz gibi görünüyor; bir tek markamızı yapamadık. Ama öyle sanıyorum ki bir şekilde bu marka da oluşacaktır. Bunun için de yeni bir çaba başlamıştır."

- "Uluslararası ana sanayiye tasarımcı tedarikçi olduk"



Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Şahin Saylık da Kırpart'ın ilk kuruluşundan, bugüne kadar geldiği süreçte müthiş bir başarı hikayesine sahip olduğunu belirtti.

Saylık, başlangıçta hiç ihracatı olmayan firmanın, uluslararası ana sanayiye tedarikçi ve global bir marka olma hedefi koyduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"2009 krizini atlatarak, 2010 yılları yeşerdiğimiz, ciro, referans anlamında büyüdüğümüz yıllar oldu. Fabrikamızı geliştirdik. Tepeden tırnağa bir değişim ve kabuk değişikliği ve hızlı bir büyüme dönemini geçirip bugünlere geldik. Ne mutlu bize ki yıllar önce hedef belirlediğimiz uluslararası ana sanayine ana tedarikçi olmanın yanı sıra uluslararası ana sanayiye tasarımcı tedarikçi olduk. Önemli markalara bir ya da birkaç ürün tedarik eder durumdayız. Üretimimizin hepsi Türkiye'de. Katma değeri Türkiye'de bırakarak yatırımlarımızı ve ihracatımızı yapmaya gayret gösterdik."

Törene, AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve iş damı Cavit Çağlar da katıldı.



