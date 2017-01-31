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Trabzon'daki FETÖ duruşması

31 Ocak 2017 Salı, 18:34

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) önde gelen isimlerinden biri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Davut Hancı'nın yargılanmasına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, örgüt toplantılarına katıldığı ve görüştüğü kişileri toplantılara davet etmek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından Kocaeli 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Davut Hancı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatının hazır olduğu duruşmada Hancı'nın kardeşleri Zihni, Hüseyin ve Yusuf Hancı da tanık olarak yer aldı.

Savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Hancı, liseyi bitirdikten sonra kazandığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kayıt için gittiğinde okul bahçesinde tanıştığı gençlerin kendisini FETÖ'ye ait yurda yerleştirdiğini anlattı.

Hazırlık sınıfının ardından ertesi yıl yurtta kalan arkadaşlarıyla ev tutarak yurttan ayrıldıklarını belirten Hancı, 2000 yılında mezun olduktan sonra 28 Şubat sürecinde imam hatip liselerinin ortaokul kısmının kapatıldığını ve ilahiyat mezunlarının iş bulmakta zorlandığını söyledi.

Üniversiteden sınıf arkadaşı M.A'nın ABD'ye gideceğini, isterse kendisini de götürebileceğini söylediğini anlatan Hancı, bu arkadaşı aracılığıyla ABD'ye gittiğini aktardı.

ABD'de dil kursuna kaydını yaptırdıktan sonra ABD'li bir ailenin yanında kaldığını belirten Hancı, oturum iznini daha rahat almak amacıyla Kanada'ya giden arkadaşı M.A'nın yanına Kanada'ya gittiğini kaydetti.

Ailesiyle birlikte Kanada'da yaşayan eşiyle Kanada'da tanıştığını aktaran Hancı, eşinin de 28 Şubat döneminde başörtüsünü çıkarmadığı için İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde okurken okulu bırakarak eğitiminin tamamlamak için Kanada'ya gittiğini savundu.

Hancı, farklı işlerde çalıştıktan sonra daha fazla imkan bulunduğu için taşındığı Kanada'nın batısında, gittiği camide cezaevine imam arandığını öğrendikten sonra cezaevi yönetimi ile görüşerek 2010 yılında cezaevinde din görevlisi olarak gönüllü, daha sonra ise resmi olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Kanada'da imam olarak çalışmaya devam ettiğini dile getiren Hancı, mahkeme başkanının sorduğu isimleri mahalledeki camiden tanıdığını ve kimseyle toplantı yapmadığını öne sürerek, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini aktardı.

Hancı, 2016 yılında Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini ancak babasının rahatsızlığı nedeniyle 8 Temmuz'da Türkiye'ye geldiğini ileri sürdü.

Gizli tanık Harran'ın ifadesi okunan Hancı, suçlamaları kabul etmedi.

Daha sonra tanıklar Yusuf, Hüseyin ve Zihni Hancı'nın beyanları dinlendi.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı beyanında, sanığın üzerine atılı suçun mahiyeti ve vasfı, dosyadaki delil durumu, yasada tanımlanan ceza durumunu değerlendirerek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


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