Pakistan ordusundan Afganistan'daki barışa destek

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KARAÇİ (AA) - Pakistan ordusunun, Afganistan'daki barış sürecini desteklediği belirtildi.

Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asif Gafur, Rawalpildi kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan hükümetinin, ülkeye barış ve sükunet getirme amaçlı yürüttüğü uzlaşma sürecini bütünüyle destekliyoruz, bu süreç aynı zamanda Pakistan'ın da yararına olacaktır." dedi.

Bazı Afgan yetkililerin İslamabad yönetiminin Afganistan'a terör ihraç ettiği iddialarını reddeden Gafur, bunu, iki ülke ilişkilerinin bozulmasını isteyenlerin ortaya attığını dile getirdi.

Gafur, Pakistan'ın, Afganistan'da barış ve istikrarını desteklediğini belirterek, böylece 1,3 milyondan fazla mültecinin ülkesine geri dönebileceğini söyledi.

Pakistan-Hindistan ilişkilerine de değinen Gafur, ülkesinin Hindistan'la savaşma niyetinde olmadığını ancak karşıdan gelecek hamlelere gerekli cevapları vereceklerini ifade etti.

Ülkesinin uzun süredir devam eden Keşmir sorununu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre çözmek istediğini dile getiren Gafur, Hindistan'ı son aylarda her iki taraftan da 86 askerin ölümüne yol açan sınır çatışmalarını başlatmakla suçladı. Gafur, "Hindistan sadece dünyanın dikkatini kendi kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesindeki zulümlerden başka bir yöne çekmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Taliban terör örgütüne karşı aşiretler bölgesinde sürdürülen askeri operasyonlarla ülkede barışın sağlandığını ancak daha yapacak çok işleri olduğunu anlatan Gafur, "Teröre karşı savaşımız sürecek, barış tek gecede elde edilmiyor." diye konuştu.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.