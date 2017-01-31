Liberya'da yüksek gümrük vergisi protestoları

MONROVIA (AA) - Liberya'nın başkenti Monrovia'da, dükkan ve şirket sahipleri iş yerlerini kapatarak yüksek gümrük vergilerini protesto etti.
Meclis binasının önünde toplanan yüzlerce protestocu, hükümetten ithal malların üzerindeki gümrük vergisini ve iş yerlerine yönelik vergileri azaltmasını istedi.
Liberya Vatansever Girişimciler Derneği Başkanı Prince Howard, hükümet isteklerini karşılayana kadar, iş yerlerini açmayacaklarını belirtti.
Ellen Hohnson Sirleaf yönetimindeki ülkenin ekonomisi, artan döviz kuru nedeniyle zor günler yaşıyor. Döviz kurundaki artış eşya fiyatlarında artışa neden oluyor.