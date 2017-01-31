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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Balıkçılar mola verdi

31 Ocak 2017 Salı, 19:05

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki balıkçılar, durgun geçen sezona 10 gün ara verdi.

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan ve sezonun başında verimli bir dönem geçiren ancak son günlerde balık akımının azalması nedeniyle boş ağ çeken balıkçılar, Tekirdağ Balıkçı Barınağı'na demir atarak, mola verdi.

Tekirdağ Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gırgır tekneleriyle avlanan balıkçıların bu yıl palamut ve çinekop bolluğu yaşadıklarını ancak bu bolluğun şu anda devam etmediğini söyledi.

İstavrit ve hamsinin bu yıl yüz güldürmediğini belirten Coşkunçay, "Palamut ve çinekoptaki bolluk maalesef istavrit ve hamside olmadı. Akım dönemi bittiği için şu anda balıkçının ihtiyacı istavrit ve hamsi ancak bu günlerde ne yazık ki deniz adeta kurudu, balıkçılar boş ağlarla dönüyor." dedi.

Gırgır tekneleriyle avlanan balıkçıların 10 günlük mola verdiklerini aktaran Coşkunçay, "Balıkçılar yorucu bir sezon geçirdi. Balık akımının azalması, istavrit ve hamsinin de ağlara takılmaması nedeniyle balıkçılar mola verdi. 10 günlük istirahatin ardından yeniden denize açılacaklar." diye konuştu.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan İdris Şeremet ise, bu yıl palamut ve çinekop bolluğunun yüz güldürdüğünü ifade etti.

Sezonun ilk 4 ayını bereketli geçirdiklerini ancak son haftalardaki avcılığın beklentiyi karşılamadığının vurgulayan Şeremet, "Arkadaşlarımız, yorucu geçen 5 ayın ardından ailelerinin yanına gidip hasret giderecekler. 10 gün istirahat edeceğiz. Hem deniz kendine gelsin hem de biz dinlenelim.10 gün sonra tekrar denize çıkıp ümidimiz yine istavrit, çinekop, hamsi." ifadelerini kullandı.




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