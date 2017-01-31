GÜNCELLEME - Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) görevli 16 akademisyen gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PAÜ'de aralarında profesörlerin de bulunduğu 22 üniversite çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.

PAÜ Tıp Fakültesi ağırlıklı olmak üzere üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan akademisyenlerden 16'sı gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen zanlıların ikametleri ile üniversitedeki odalarında arama yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyette işlemlerine başlandığı, soruşturma kapsamında 6 kişinin arandığı öğrenildi.

- "Mevcut soruşturmanın devamı olarak ek tahkikata başlandı"

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün PAÜ yapılanmasına yönelik, mevcut soruşturmanın devamı olarak ek tahkikata başlandığını kaydetti.

Öte yandan başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli merkezli, İstanbul ve İzmir illeri de dahil olmak üzere, FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün PAÜ yapılanmasına yönelik, mevcut soruşturmanın devamı olarak ek tahkikata başlandığı, 22 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı alındığı, eş zamanlı operasyon ile şüphelilerden 16 tanesinin gözaltına alındığı bildirildi.