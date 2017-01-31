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Karadeniz'de kış

31 Ocak 2017 Salı, 19:26
Karadeniz'de kış

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon'da son 60 yılın en yoğun kar yağışına maruz kalındığını söyledi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil kesimindeki tüm illere yoğun kar düştüğünü belirterek, "İlimiz sahilinde kar kalınlığı 65 santimetre olarak ölçüldü. Önce ana yollar, daha sonra kılcal yolları açma gayreti içindeyiz. Elektrik, su temini gibi benzeri hayati konularda sorun yaşanmadı." dedi.

Düzenli sağlık hizmeti alması gereken hastalar için her türlü imkanın seferber edildiğini vurgulayan Yavuz, bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

Yavuz, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün ilçe belediyeler, Karayolları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının karla mücadeleye destek verdiğini anlatarak, hatta bazı durumlarda sivil toplum kuruluşlarından bile destek alındığını söyledi.

Trabzon'da son 60 yılın en yoğun kar yağışına maruz kalındığına dikkati çeken Yavuz, "Meteoroloji verilerine göre, bu gece yine yoğun kar bekleniyor hatta bu sefer daha da yoğun geleceği ifade ediliyor. Bu verilere göre özellikle ana arterlerde ve diğer yerlerde bütün tedbirlerimiz alındı." diye konuştu.

Yavuz, bütün ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştığını belirterek, bu kadar yoğun yağış dolayısıyla ara sokaklarda zaman zaman sorun yaşanabildiğini, bu noktada da vatandaşların anlayış ve sabırlı olmasını istedi.

- "Şu an teyakkuz durumu devam ediyor"

Çatı çökmesi gibi çeşitli kazalar meydana geldiğini ve bunlara ilgili kuruluşların müdahalede bulunduğunu vurgulayan Yavuz, "Çatı çökmeleri sonucu maddi hasar oluştu, bazı yerlerde ise küçükbaş hayvanlar telef oldu. Bu tür olaylara anında müdahale edildi. Şu an teyakkuz durumu devam ediyor. Yol açma çalışmaları yüksek kesimlerde sürdürülüyor." dedi.

Yavuz, yarın öğleye doğru kar yağışının etkisinin azalmasını beklediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Perşembe, cuma günü ani ısı yükselmeleri olacak. O zaman da ani kar erimeleri, sel ve su baskınları olabilir. Onun için tüm tedbirlerimizi aldık, uyarılarımızı yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın tedbirli ve duyarlı olmalarını diliyoruz."

Öte yandan Vali Yavuz, seferlerin yapılamadığı Trabzon Havalimanında incelemelerde bulundu, burada yapılan kar temizleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Değirmendere Mahallesi'ndeki Karla Mücadele Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Vali Yavuz, çalışmalara ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'ndan bilgi alarak çalışanlarla bir süre sohbet etti.

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