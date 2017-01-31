Antalya'da 15 ayrı hırsızlığın zanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya'da 15 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bekleyen motosiklet sürücüsü T.F'nin, son zamanlarda iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları sırasında güvenlik kameralarının görüntülendiğ şüpheliye benzediğini fark etti. T.F'yi sorgulayan polisler, hırsızlık suçundan arandığını ve kullandığı motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlının, ayrıca 13 iş yerinden ve bir evden 8 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 2 televizyon, bir motosiklet ve bin 250 lira çaldığı belirlendi.

Çalıntı eşyalar, T.F'nin sattığı H.C.Ş, O.G, İ.G, T.K, D.U, S.B. ve M.A'dan temin edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 ayrı hırsızlığın zanlısı T.F, tutuklandı.







