Kayseri'de FETÖ/PDY davaları

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla dava açılan 15'i tutuklu 31 sanığın 2 ayrı davada yargılanmalarına başlandı. Tutuklu sanıklar ilk duruşmada tahliye edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ş.A, H.B, Ö.K ve M.Y ile tutuksuz yargılanan K.N.Ş, M.Ö, S.E, M.K, M.A, E.S, G.B, B.İ.T ve V.A ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan F.G ile avukatı ise Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti. Tutuksuz sanıklar A.E ve Y.İ ise duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitlerinin ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmediklerinin belirtti.

Tutuksuz sanıklardan S.E, ebe olduğunu ancak meslekten ihraç edildiğini ifade ederek, örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock'u kendisinin kullanmadığını, telefonuna eşi tarafından yüklendiğini öne sürdü.

Sanığın tanık olarak dinlenen eşi B.E. ise 2014'te üyesi olduğu Eğitim Bir-Sen'in okul temsilcisi ile yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla bu sendikadan istifa ederek Aktif Eğitim-Sen'e üye olduğunu söyledi.

İletişim bilgilerini bu sendikadan alan örgüt üyelerinin kendisini arayarak, yemeğe ve sohbet toplantılarına davet ettiğini öne süren B.E, şöyle konuştu:

"Birgün bizde otururken kayınpederimin hastalığından bahsettim. Telefonuma 'dua gönderelim' diyerek 'Bylock' yüklemek istediler. Ancak benim telefonuma yüklenmedi. 'Eşinin telefonunu getir, ona yükleyelim' dediler. Eşim de nöbetten gelmişti, evde uyuyordu. Onun telefonunu getirdim, programı yüklediler ama onun haberi yoktu. A.T. isimli bir öğretmen yükledi. Ancak eşimin telefonu bu program dolayısıyla problem çıkarmaya başladı. Eşim programı silince telefon düzeldi. Program 4-5 gün telefonda kurulu kaldı. Birkaç kez 'kayınpederinin durumu nasıl' diye mesaj attılar. 'App Store'den yükledikleri için şüphelenmedim."

Mahkeme heyeti, ara kararda, tutuklu sanıkları adli kontrol hükümleri uygulanmak koşuluyla ve yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliye etti. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

- "Bylock'ta hesap açmak çok kolay"

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya ise tutuklu sanıklar H.K, İ.T, A.D, Y.A, İ.Z, Z.Ç, M.I, M.O, S.S, O.A ve M.B, tutuksuz sanıklar T.A, S.P.C ve O.B ile avukatları katıldı. Bir başka suçtan İstanbul'da gözaltına alındığı belirlenen S.C ise duruşmaya katılmadı.

Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ve doktorların da bulunduğu sanıklar, kimlik tespitlerinin ardından yaptıkları savunmada, haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirterek, FETÖ dahil hiçbir terör örgütüyle ilişkileri olmadığını ileri sürdüler.

Bilgisayar mühendisi olduğunu belirten tutuklu sanıklardan Z.Ç, işi gereği telefonuna indirmediği program kalmadığını, hatırlamamasına rağmen 'Bylock'u da indirmiş ve denemek için kullanmış olabileceğini söyledi.

Z.Ç, 2014'de piyasadan satın aldığı bir bilişim dergisinin hediyesi olan CD içerisinde de bu programın yer aldığını savundu.

Mahkeme başkanının, telefonunu formatladığının belirlendiğini söylemesi üzerine Z.Ç, "Telefonumu her ay formatlarım. Yoksa telefonum çöker, yeni program yükleyemem. Ben birçok programı telefonumda denedim. Network ve ağ güvenliği uzmanıyım. Bu programı kullansam da zaten tespit edemezdiniz. Sanıldığının aksine ByLock'ta hesap açmak çok kolay. Kullanıcı adına uydurma bir isim girip sadece parola belirlemeniz yeterli. Başka bir şey istemez. Ben işim gereği bunları bilmek zorundayım. Facebook ve Twitter'a giriş yasaklandığında birçok kişi bana gelip bu sitelere girebilmek için VPN ağını telefonlarına kurmamı istedi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı, hastalık halleri ve tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tutuklu sanıkların tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.







