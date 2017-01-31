31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

31 Ocak 2017 Salı, 19:55

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri Tonga'nın da yer aldığı, 27'si tutuklu, 12'si firari 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinde sabah görülmeye başlanan duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi.

Tutuklu sanıklardan Fazile Y. savunmasında, 2015 yılına kadar FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yaptığını, bu dönemlerde 'cemaat' adı altında hiç bir toplantılarına katılmadığını, FETÖ ile hiç bir alanda iletişimi olmadığını öne sürerek, bütün terör örgütlerini lanetlediğini söyledi.

Tutuksuz sanıklardan Ziya A. ise 2012 yılına kadar FETÖ'nün 'cemaat' toplantılarına katıldığını, 17-25 Aralık sürecinin ardından bu yapıyla bütün fiziki bağını kestiğini ifade etti.

Bu yapıya himmet adı altında yardımlarda da bulunduğunu anlatan Ziya A, 2012 yılında yapıya arsa bağışladığını kaydetti.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale OSB enerjisini güneşten elde edecek
YEREL

KIRIKKALE OSB ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ELDE EDECEK
Kırıkkale'de &quot;torbacı&quot; operasyonu
YEREL

KIRIKKALE'DE "TORBACI" OPERASYONU
Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KIRIKKALE'DE FETÖ/PDY DAVASI
Piyade Uzman Çavuş Yağlı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ YAĞLI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Anayasa değişikliği
YEREL

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ