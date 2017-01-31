Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri Tonga'nın da yer aldığı, 27'si tutuklu, 12'si firari 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinde sabah görülmeye başlanan duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi.

Tutuklu sanıklardan Fazile Y. savunmasında, 2015 yılına kadar FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yaptığını, bu dönemlerde 'cemaat' adı altında hiç bir toplantılarına katılmadığını, FETÖ ile hiç bir alanda iletişimi olmadığını öne sürerek, bütün terör örgütlerini lanetlediğini söyledi.

Tutuksuz sanıklardan Ziya A. ise 2012 yılına kadar FETÖ'nün 'cemaat' toplantılarına katıldığını, 17-25 Aralık sürecinin ardından bu yapıyla bütün fiziki bağını kestiğini ifade etti.

Bu yapıya himmet adı altında yardımlarda da bulunduğunu anlatan Ziya A, 2012 yılında yapıya arsa bağışladığını kaydetti.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.