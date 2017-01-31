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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

31 Ocak 2017 Salı, 19:59

ORDU (AA) - Ordu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç zanlıdan ikisi tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta Ordu ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan öğretmen ve sağlık çalışanlarından oluşan üç kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen üç zanlıdan ikisi tutuklanarak Efirli Cezaevine gönderilirken, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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