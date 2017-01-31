Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'da, üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda 600 şişe içki ve 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Dede Mahallesi'ndeki "Mısır Çarşısı"nda gümrük kaçağı sigara ve içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çarşıdaki adresleri tespit eden ekipler, üç iş yerine düzenlediği operasyonda 600 şişe içki ve 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alına iki kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



