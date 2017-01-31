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Ranocchia Hull City'de

31 Ocak 2017 Salı, 20:10


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, İtalyan savunmacı Andrea Ranocchia'yı Inter'den sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Ranocchia'nın sezon sonuna kadar Hull City'de kiralık olarak forma giymesi konusunda Inter ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Hull City'de 13 numaralı formayı giyecek oyuncunun, görev verilmesi halinde yarın Manchester United ile oynayacakları lig maçında sahadaki yerini alabileceği kaydedildi.

Inter'in 2011'de kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu, sezon başında Sampdoria'ya kiralanmıştı. Ranocchia, İtalya Milli Takımı'nda da 21 maça çıktı.

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