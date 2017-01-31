Ordu'da kamyonet fındık bahçesine devrildi: 5 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vedet Günay yönetimindeki 52 EE 765 plakalı kamyonet, Gölköy ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.
Yaklaşık 30 metre sürüklenen kamyonette sürücü ile Rabia, Beyza, Osman ve Serkan Günay yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan bazıları daha sonra Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazanın buzlanma nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.