Kocaeli'deki trafik kazası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının ardından kamyon sürücüsü tutuklandı.
Hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ekrem A, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
Ekrem A, çıkarıldığı mahkemece, "Taksirle adam öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandı.
D-100 karayolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde, freni boşaldığı iddia edilen Ekrem A'nın kullandığı 41 L 9269 plakalı hafriyat kamyonu 10 araca çarptıktan sonra durabilmiş, kazada, 1 kişi ölmüş 17 kişi yaralanmıştı.