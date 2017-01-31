Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Genel Sekreter Birol Ekici'nin adını kullanıp, yardım kampanyaları bahanesiyle bazı firmaların yetkililerinden 221 bin lira toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 kişi, Çankırı ve İstanbul'da yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Genel Sekreterin ismini kullanarak kentte faaliyet gösteren bazı firma yetkililerini cep telefonuyla arayıp, öne sürdükleri yardım kampanyaları için para talep eden, nakitlerin S.K. adına açılan banka hesap numarasına yatırılmasını isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Olayda kullanılan cep telefonu numarasını takibe alan polisler, söz konusu mobil hattın Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hareket halinde sinyal vermesi üzerine Ilgaz İlçe Emniyet Amirliği görevlileriyle irtibata geçti. Takip neticesinde C.A. ve T.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, ekipler aracı durduğu sırada açık camdan yola attığı cep telefonundaki hattın dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edildi.

Başka bir dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılan C.A'nın, baldızı S.K. ise İstanbul'da yakalandı.

Antalya'ya getirilen üç kişinin, İzmir, Konya, Ankara, Kocaeli, Manisa ve Trabzon'da da benzer yöntemlerle dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Antalya'daki dolandırıcılık olaylarında bazı firma yetkililerinden 221 bin lira topladıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.A, T.A. ile S.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.