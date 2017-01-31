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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

31 Ocak 2017 Salı, 20:25

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim ve emniyet yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 öğretmen ve polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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