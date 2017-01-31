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Giresun'da engelli ve hamile kamu personeline kar tatili

31 Ocak 2017 Salı, 20:52

GİRESUN (AA) - Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve hava muhalefeti nedeniyle il genelinde kamuda görev yapan engelli ve hamile personele 1 Şubat Çarşamba günü idari izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 3 Aralık 2002 tarihli ve 200/58 Nolu genelgesi gereğince hava muhalefeti nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personeli ile hamile kamu personeli valilik makamının 31 Ocak 2017 tarih ve 1144 Sayılı yazıları gereğince 1 Şubat 2017 Çarşamba günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.


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