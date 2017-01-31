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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Polis memuru kapkaç zanlılarını kendi aracıyla yakaladı

31 Ocak 2017 Salı, 21:01

BURSA (AA) - Bursa'da bir polis memuru, kendi aracıyla takip ettiği iki kapkaç zanlısını yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Üçevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde yürüyen Dursun T.'nin çantası, bir kadın tarafından kapkaç suretiyle çalındı. Çantayı alarak 16 JSP 88 plakalı otomobile binen kadın zanlı, başka bir kişinin kullandığı araç ile olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra Üçevler Mahallesi Bilginler Caddesi'nde yürüyen Günseli C'nin kol çantasını da aynı metotla çalan kişilerin bindiği aracın plakası tüm polis birimlerine bildirildi.

Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Turan Macit, gece görevinden çıktığı sırada zanlıların bulunduğu otomobili plakasından fark etti.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili, şahsi aracı ile takibe başlayan Macit, durumdan bağlı bulunduğu şubenin gece nöbetçisini haberdar etti.

Kapkaç zanlılarının bulunduğu aracı merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde önünü keserek durduran polis memuru Macit, diğer takviye ekiplerinin de gelmesiyle iki zanlıyı yakaladı.

Zanlıların gözaltına alındığı bildirildi.


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