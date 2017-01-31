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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Akhisar Belediyespor'da çifte transfer

31 Ocak 2017 Salı, 21:06


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Çin'in Guangzhou takımından Loteteka Bokila ile Medipol Başakşehir'den Sokol Cikalleshi'yi renklerine bağladı.

Akhisar Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel'in de katıldığı törende, Bokila ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Cikalleshi ile sezon sonuna kadar sözleşme yapıldığı kaydedildi.

Bu arada, Bokila, Türkiye'de geçen sezon Eskişehirspor'da forma giymişti.

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