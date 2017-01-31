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Aytemiz Alanyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

31 Ocak 2017 Salı, 21:32
Aytemiz Alanyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 11 Şubat'ta Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yeni teknik direktörü Saffet Susic yönetiminde başladı.

Teknik direktör Susic, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde takımla ilk idmanına çıktı. Turuncu-yeşilli takımda, futbolcuların iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmana, yeni transferler Junior Fernandes ile Darko Lazic de katıldı.

Futbolcuların koşu ile başladığı idman, kondisyon çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana, milli takımlarında bulunan Gassama ve N'Sakala ile takımdan ayrılması beklenen Garcia, sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilen Ayite ve Sajad katılmadı.

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