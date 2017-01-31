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Safranbolu'da "Suha Arın Anma" Programı

31 Ocak 2017 Salı, 21:43
Safranbolu'da "Suha Arın Anma" Programı

KARABÜK (AA) - Türk belgesel sinemacılığının usta ismi yönetmen Suha Arın, Altın Portakal ödüllü "Safranbolu'da Zaman" belgeselini çektiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ölümünün 13. yılında anıldı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Suha Arın'ın Safranbolu'ya çok katkı sunduğunu söyledi.

Aksoy, Arın'ın Safranbolulu olmadığını ancak "Safranbolu'da Zaman" belgesel filmini yaparak, Safranbolu'nun kültür şehri ve korunma sürecine dahil olmasında çok önemli rol oynadığını ifade etti.

Suha Arın'ın adına belgesel film festivali düzenlendiğini belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"2010 yılında Suha Arın'ın adını andığımız belgesel festivalimizde kardeşi Reha Arın'a gittim, kişisel eşyalarını talep ettik. 'Safranbolu'da Zaman' belgeselini çektiği çok değerli makinesini, orijinal film şeritlerini, o belgesel filmle 1971 yılında Antalya'da aldığı Altın Portakal ödülünü istedim, bunları bizlere verdiler. Biz de adına müze açtık. İlk önce Mektepçiler Konağı'nda müze açmıştık, orada yeterince ilgi görmediğini görünce tarihi hapishane binasında yer düzenleyerek koleksiyonumuzu oraya yerleştirdik. Şimdi o binayla ilgili Arkeoloji Müzesi çalışması yapılıyor, biz de bu müzeyi Muallimler Birliği binasına taşımayı düşünüyoruz. Yeni taşıyacağımız yerde Safranbolu'da belgesel filmcilikle ilgili atölye kurmayı hedefliyoruz. Bu işleri yaparken hepsinin temelinde Suha Arın var." diye konuştu.

Programda, Zeki Toker, Prof. Dr. İbrahim Gümüşsuyu, Emin Ulusoy, Nezihe Aycan Kadıoğlu, Hilmi Bayramgil, Salih Kavuşturucu ve Osman Natıroğlu gibi Safranbolu'ya katkı vermiş olan isimler de anıldı.

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